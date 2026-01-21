Striscione a Roma per Sabrina Ferilli alla vigilia del finale di A testa alta | Chi ti invidia si inchina

La notte prima della messa in onda dell'ultima puntata di A testa alta, è comparso uno striscione sul Colosseo, a Roma, per Sabrina Ferilli. "L'Italia ti guarda, Roma te consacra, chi te invidia s'inchina", la dedica per l'attrice.🔗 Leggi su Fanpage.it

“Cosa succede a Virginia”. A testa alta, finale-bomba per la miniserie di Sabrina FerilliQuesta sera, mercoledì 21 gennaio 2026, si conclude la miniserie

Leggi anche: I "Scescilia" di Sabrina Ferilli diventano virali: la reazione dell'attrice prima del finale di 'A testa alta'

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Ultras viola, guerriglia in autostrada. Il blitz contro i tifosi della Roma. Maxi rissa e spranghe contro le auto; Le maglie per Rocco, lo striscione dei tifosi e la vittoria sul Bologna: così la Fiorentina omaggia il suo presidente; Anziana nell’Rsa, la figlia protesta. Striscione ’Ridatemi mamma’; Roma-Torino, Coppa Italia: tra nerd e professori.

Striscione a Roma per Sabrina Ferilli alla vigilia del finale di A testa alta: Chi ti invidia si inchinaLa notte prima della messa in onda dell’ultima puntata di A testa alta, è comparso uno striscione sul Colosseo, a Roma, per Sabrina Ferilli. L’Italia ti guarda, Roma te consacra, chi te invidia ... fanpage.it

Trentini e Burlò, dall’angoscia alla gioia. In uno striscioneAlberto libero strilla lo striscione striscione affisso sul balcone della casa di famiglia a Venezia. Da appello disperato a grido liberatorio ... quotidiano.net

L’omaggio di Roma a Sabrina Ferilli e alla fiction A Testa Alta. Un grande successo, che è diventato anche un fenomeno social con una delicata ironia tra i numerosi spettatori che hanno seguito la serie. Lo striscione è apparso nei pressi del Colosseo “L’Ital - facebook.com facebook