Perugia inseguimento a tutto gas | lancia un chilo di cocaina per strada catturato

A Perugia, un giovane uomo di origine albanese è stato arrestato dai carabinieri dopo aver lanciato un chilo di cocaina per strada durante un inseguimento. L’operazione si è conclusa con il fermo dell’individuo, residente in città, che ha tentato di sfuggire alle forze dell’ordine. L’intervento testimonia l’impegno delle autorità nel contrasto al traffico di droga e alla criminalità locale.

I carabinieri di Perugia hanno arrestato un 54enne. È successo a Ferro di Cavallo Una corsa a tutto gas e poi le manette. I carabinieri di Perugia hanno arrestato un 54enne, di origini albanesi, residente a Perugia. L'uomo, di professione operaio, è stato preso con un chilo di cocaina. Tutto è successo a Ferro di Cavallo. I carabinieri, durante un posto di blocco, intercettano un'auto. Intimano l'alt, ma il conducente non si ferma. Sono le 19, è buio. E parte la corsa a tutto gas. Un inseguimento per le vie della zona, con il 54enne che lancia dall'auto in corsa un grosso pacchetto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

