Ruba merce alla Coop di via Carlo del Prete e cerca di aggredire un vigilante | arrestato

Firenze, 4 dicembre 2025 – Arrestato dopo aver rubato merce dagli scaffali del supermercato. E’ successo sabato scorso alla Coop di via Carlo del Prete, dove i carabinieri hanno arrestato un 32enne tunisino, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato sorpreso dal personale di vigilanza mentre cercava di uscire dal supermercato con prodotti appena sottratti, per un valore di circa 90 euro. Per assicurarsi la fuga, l’uomo avrebbe pure spintonato e tentato di colpire l’addetto alla sicurezza, che per fortuna non ha riportato ferite. L’intervento dei militari ha permesso di bloccare il ladro e di recuperare la merce, poi restituita al punto vendita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ruba merce alla Coop di via Carlo del Prete e cerca di aggredire un vigilante: arrestato

