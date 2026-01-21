rottamazione quinquies attivo il servizio per presentare la domanda 2026

Dal 20 gennaio 2026 è possibile presentare online la domanda per la Rottamazione Quinquies tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Questa procedura permette di gestire le pratiche relative ai debiti residui, semplificando il processo di adesione. È importante utilizzare esclusivamente le piattaforme ufficiali per garantire la corretta presentazione della domanda, nel rispetto delle scadenze e delle modalità stabilite.

La domanda della Rottamazione quinquies può essere inoltrata dal 20 gennaio 2026 utilizzando esclusivamente i servizi telematici disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate – Riscossione. La misura, introdotta dalla legge numero 199 del 2025, rappresenta uno strumento fondamentale per la risoluzione delle pendenze fiscali maturate in un arco temporale di oltre venti anni. La definizione agevolata riguarda, infatti, i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. La procedura permette di estinguere i debiti versando solo il capitale e le spese accessorie, eliminando sanzioni e interessi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

