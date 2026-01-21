Roma-Milan designato Colombo | precedenti favorevoli ai giallorossi

Per il match tra Roma e Milan, in programma domenica alle 20:45 all’Olimpico, è stato scelto l’arbitro Andrea Colombo. Questa designazione segue precedenti favorevoli ai giallorossi, e rappresenta un importante momento per entrambe le squadre nella 22ª giornata di Serie A.

Designazione ufficiale per il big match dell’Olimpico. Sarà Andrea Colombo l’arbitro di RomaMilan, sfida valida per la 22ª giornata di Serie A in programma domenica sera alle 20:45. I numeri sorridono ai giallorossi. Con Colombo la Roma non ha mai perso: sette precedenti complessivi, quattro vittorie e tre pareggi. L’ultimo incrocio risale a inizio ottobre, quando la squadra di Gian Piero Gasperini si impose 2-1 sul campo della Fiorentina. Il direttore di gara comasco ha già arbitrato tre big match con la Roma protagonista: due pareggi contro la Juventus e un successo netto contro il Napoli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

