Roma-Milan designato Colombo | precedenti favorevoli ai giallorossi

Per il match tra Roma e Milan, in programma domenica alle 20:45 all’Olimpico, è stato scelto l’arbitro Andrea Colombo. Questa designazione segue precedenti favorevoli ai giallorossi, e rappresenta un importante momento per entrambe le squadre nella 22ª giornata di Serie A.

Designazione ufficiale per il big match dell’Olimpico. Sarà Andrea Colombo l’arbitro di Roma – Milan, sfida valida per la 22ª giornata di Serie A in programma domenica sera alle 20:45. I numeri sorridono ai giallorossi. Con Colombo la Roma non ha mai perso: sette precedenti complessivi, quattro vittorie e tre pareggi. L’ultimo incrocio risale a inizio ottobre, quando la squadra di Gian Piero Gasperini si impose 2-1 sul campo della Fiorentina. Il direttore di gara comasco ha già arbitrato tre big match con la Roma protagonista: due pareggi contro la Juventus e un successo netto contro il Napoli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

