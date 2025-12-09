Benevento-Giugliano designato un fischietto esperto | due precedenti con i giallorossi

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato affidato a Valerio Pezzopane di L’Aquila il derby Benevento-Giugliano (18esima giornata) in programma domenica 14 dicembre al “Ciro Vigorito”. Si tratta di un quinto anno che ha già diretto due volte i giallorossi nell’esordio della scorsa stagione contro la Cavese e nel blitz sul campo della Virtus Francavilla. Il fischietto avrà come assistenti Andrea Cecchi di Roma 1 e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto. Quarto Ufficiale Riccardo Tropiano di Bari. Operatore FVS Antonio Aletta di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

