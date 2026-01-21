A partire dai prossimi giorni, riprendono le passeggiate dedicate a genitori in attesa e neo-genitori, in sei città della Bassa Romagna. Promosse dall’Ausl Romagna e inserite nel Progetto Benessere Donna, queste iniziative offrono un’opportunità di confronto e ascolto, supportate da professionisti dell’attività motoria e del Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni. Un’occasione per condividere momenti di benessere e socializzazione in un contesto informale e accogliente

Partono tra pochi giorni le Passeggiate per genitori in attesa e neo-genitori in sei città della Bassa Romagna, un ciclo di eventi promossi dall’Ausl Romagna e che si avvarranno del contributo di un tecnico dell’attività motoria e di alcune operatrici del Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, inserendosi nel Progetto Benessere Donna della stessa Unione. Questa iniziativa rientra infatti nel quadro della promozione degli stili di vita sani nei primi 1000 giorni di vita del bambino, e coinvolge direttamente anche i genitori. Le passeggiate saranno momenti informali di benessere, confronto e socializzazione tra le vie dei Comuni della Bassa Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ritornano le passeggiate per genitori in attesa e neo-genitori

