Tassa sui preservativi e soldi ai neo genitori | la mossa del Governo per aumentare le nascite

Il governo ha deciso di intervenire sulla crisi demografica con nuove misure volte a incentivare le nascite, tra cui incentivi economici ai neo genitori e una tassa sui preservativi. Queste strategie mirano a invertire il trend negativo e a sostenere le famiglie, introducendo inoltre leggi dedicate a supporto e promozione della natalità.

La mossa del governo per aumentare le nascite: soldi a chi farà figli e nuovi incentivi. Previste nuove e clamorose leggi dedicate alle famiglie Il calo demografico e il numero sempre più basso di neonati, stano spaventando le autorità, che hanno deciso di dare una sterzata alla situazione e di adottare una politica completamente diversa. Da parte dell'esecutivo arriva una novità clamorosa, destinata a cambiare la situazione. E' stato deciso di dare una forte spinta alla natività, attraverso degli investimenti mirati.