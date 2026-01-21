rete di eventi e manifestazioni promozione culturale passa da qui

"Montalcino dal vivo" è il nuovo progetto di comunicazione e promozione culturale pensato per valorizzare e rendere riconoscibile l’insieme degli eventi, delle manifestazioni e degli appuntamenti che animano il territorio comunale durante tutto l’anno. "Montalcino dal vivo" nasce come un sito www.montalcinodalvivo.it, un contenitore unitario e continuativo, che racconta e promuove la vitalità culturale e la ricchezza di esperienze che caratterizzano Montalcino e il suo territorio, attraverso un calendario articolato che spazia dalla musica al teatro, dall’arte all’enogastronomia, fino alle tradizioni locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

