Promozione Mezzadri doppietta da tre punti Il Gallo passa a Castelfranco

Sport.quotidiano.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

V. Castelfranco 0 Gallo 2 V. CASTELFRANCO: Scardovelli, Toselli, Gargiulo, Beqiraj (35’ st Angelino), Romanciuc, Benkhouail, Amore, Ndiaye (26’ pt Bartolini), Calamosca (42’ st Ould), Palmieri, Campani (42’ st Tondelli). All.: Rizzo. GALLO: Barbieri, Fratti, Malservisi, Bertasi, Monti, Coraini, Mangherini (35’ st Tucci), Nyezhentsev, Mezzadri (26’ st Cottone), Berto (35’ st Pasquini), Lupusor (11’ st Esposito). All.: Zambrini. Arbitro: Petronilla di Parma. Reti: 1’ pt Mezzadri (G), 40’ pt Mezzadri (G). Note: ammoniti: Benkhouail (V), Amore (V), Berto (G), Lupusor (G). Espulsi: Gargiulo (V) al 10’ pt, Amore (V) al 35’ st, Cottone (G) al 30’ st. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

promozione mezzadri doppietta da tre punti il gallo passa a castelfranco

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Mezzadri, doppietta da tre punti. Il Gallo passa a Castelfranco

News recenti che potrebbero piacerti

Promozione, tre 0-0 per le oristanesi impegnate nel girone A - 0 quello che ha coinvolto le oristanesi del torneo di Promozione regionale di calcio. Scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Promozione Mezzadri Doppietta Tre