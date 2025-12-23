Maltempo temporali e raffiche di vento al Centro-Sud | allerta gialla in 9 regioni

Il maltempo interessa il Centro-Sud Italia con temporali e raffiche di vento, portando allerta gialla in nove regioni. Le condizioni meteorologiche, caratterizzate da pioggia e neve, si estenderanno da Nord fino a Roma e Napoli, proseguendo anche più a Sud nel corso della giornata di martedì 23 dicembre. Questa situazione richiede attenzione e precauzioni per le zone coinvolte.

(Adnkronos) – Maltempo prima di Natale in Italia, con pioggia e neve nel quadro meteo che si estenderà da Nord fino a Roma e Napoli prima di scendere ancora più Sud oggi, martedì 23 dicembre. La perturbazione di origine atlantica in transito sul Mediterraneo occidentale porta neve fino a quote alto collinari o di bassa .

