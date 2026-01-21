Il rapporto tra i Beckham e i media si svolge spesso sotto i riflettori, tra momenti di visibilità e tensioni pubbliche. In un contesto in cui la vita privata diventa oggetto di osservazione, le vicende di questa famiglia mostrano come l’immagine possa essere influenzata da singoli episodi, anche sui social. Un esempio di come il pubblico e i media si intreccino nella narrazione di una delle famiglie più note del mondo dello spettacolo e dello sport.

Se i panni sporchi si lavano in famiglia, quelli griffati di casa Beckham si smacchiano sui social network. Dopo una faida che si trascinava da mesi, ieri mattina Brooklyn Peltz Beckham (Peltz è il cognome della moglie Nicola) ha deciso di "divorziare" dai propri genitori, David e Victoria. Una serie di storie postate su Instagram, dove il primogenito di casa Beckham accusa mamma e papà di ogni nefandezza. Racconta il 26enne, giusto per "nutrire" i tabloid per qualche settimana: "Ho ricevuto attacchi senza fine dai miei, sia in privato che pubblicamente"; "Il giorno del matrimonio mia madre si è appropriata del primo ballo con mia moglie"; "Victoria ha deciso all'ultimo minuto di non realizzare più l'abito da sposa di Nicola"; "Quando la mia famiglia è venuta a Los Angeles, si è rifiutata di vedermi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quel figlio ingrato dei Beckham

