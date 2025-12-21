I Beckham si svegliano bloccati dal figlio Brooklyn | l’altro figlio svela cosa è successo davvero

Una nuova svolta nella presunta faida familiare dei Beckham ha scosso i social media nelle ultime ore. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, David e Victoria Beckham non seguirebbero più il figlio maggiore Brooklyn su Instagram, così come sua moglie Nicola Peltz. Ma la verità è che i Beckham sarebbero stati addirittura bloccati, sul social. A fare chiarezza è intervenuto direttamente Cruz Beckham, il fratello ventenne di Brooklyn, che su Instagram ha smentito categoricamente le voci circolate. Con un messaggio nelle sue stories, Cruz ha scritto: “NON È VERO. Mia madre e mio padre non avrebbero mai smesso di seguire loro figlio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

