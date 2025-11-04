Cristiano Ronaldo si prepara da sempre per il momento più duro | Da quando avevo 25 anni E piangerò

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Ronaldo ha parlato del proprio ritiro, affrontando pubblicamente quello che sarà il momento più difficile della sua straordinaria carriera: "Nulla sarà più come prima, niente mi ridarà la stessa adrenalina". Un momento sul quale sta lavorando da sempre: "Rifletto sul mio futuro da quando avevo 25 anni. Credo di essere pronto ora, anche se non tratterrò le mie emozioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

cristiano ronaldo prepara momentoCristiano Ronaldo si prepara da sempre per il momento più duro: “Da quando avevo 25 anni. E piangerò” - Cristiano Ronaldo ha parlato del proprio ritiro, affrontando pubblicamente quello che sarà il momento più difficile della sua straordinaria carriera ... Lo riporta fanpage.it

cristiano ronaldo prepara momentoCristiano Ronaldo: "Mi ritirerò presto. Sarà dura, probabilmente piangerò" - In una recente intervista con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo ha affrontato il tema del suo ritiro, rivelando che l'addio al calcio giocato "succederà. Come scrive tuttomercatoweb.com

Ronaldo, momento no: stipendio tagliato, l'ex Juve prepara l'addio - Dopo la perdita del figlio, il campione portoghese ha provato a risollevare la stagione del suo Manchester United, senza però ... Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Cristiano Ronaldo Prepara Momento