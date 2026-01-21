Qualità dell' aria | male Sondrio in questo inizio 2026

A inizio 2026, la qualità dell’aria a Sondrio mostra segnali preoccupanti, ripiombando in periodi di inquinamento elevato. Dopo un 2025 caratterizzato da miglioramenti, i dati attuali evidenziano un peggioramento delle condizioni atmosferiche, che richiedono attenzione e azioni mirate per tutelare la salute pubblica e l’ambiente locale.

Dopo la chiusura di un 2025 che aveva fatto ben sperare, con i dati di qualità dell’aria in evidente miglioramento, l’inizio del 2026 fa ripiombare la Lombardia nei periodi peggiori per l’inquinamento atmosferico. Tutta la regione, in pianura ma anche nelle valli, nei primi venti giorni dell’anno.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Alta pressione protagonista: tempo stabile, nebbie e qualità dell’aria in peggioramento. Possibile svolta da inizio settimanaL'alta pressione continuerà a dominare il panorama meteorologico italiano, garantendo tempo stabile e asciutto fino al weekend.

Qualità dell'aria in Lombardia, il grande paradosso. Lecco virtuosa, ma l'Europa è lontanaMentre la Regione celebra il miglior triennio di sempre, gennaio riporta d'attualità l'emergenza smog. Scontro sui dati tra Palazzo Lombardia e Legambiente: al centro del dibattito ci sono gli allevam ... leccotoday.it

Qualità aria: in Toscana bene pm10 e biossido azoto, male ozonoIn Toscana bene i dati relativi al pm 10 e al biossido di azoto, restano invece criticità per l'ozono. E' quanto emerge dall'anticipazione dei dati Arpat 2025 ... controradio.it

