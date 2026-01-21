Protezione civile livello di allerta giallo a Catania e provincia

Il dipartimento della Protezione civile della Regione Sicilia ha annunciato che, dopo il maltempo sul versante ionico, l’allerta gialla a Catania e provincia è cessata. Il nuovo bollettino meteorologico segnala condizioni di stabilità per domani, con il livello di rischio che torna a essere classificato come “verde”. Le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e delle aree interessate.

Il maltempo che ha flagellato il versante ionico dell'Isola ha le ore contate. Il dipartimento della protezione civile della Regione siciliana ha diramato il nuovo bollettino per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che per domani non prevede allerta e quindi la regione torna "verde". Solo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Allerta Protezione civile, Sicilia torna 'verde'Il dipartimento della protezione civile della Regione siciliana ha diramato il nuovo bollettino per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che per domani non prevede allerta e quindi la regione to ... ansa.it

Ragusa. Protezione Civile regionale innalza a rosso il livello di allerta meteo per la Sicilia centro-orientaleL’Assessorato alla Protezione Civile del Comune di Ragusa informa che il livello di allerta per rischio meteo-idrogeologico e idraulico dalle ore 0.00 fino ... radiortm.it

"La protezione civile, i sindaci e tutti gli enti coinvolti stanno già facendo un lavoro straordinario, ma è essenziale che anche a livello regionale vengano avviati interventi rapidi e concreti per supportare le famiglie e le imprese" - facebook.com facebook

#Maltempo , la Protezione civile: allerta rossa in #Sardegna , #Sicilia e #Calabria x.com