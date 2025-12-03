Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per il Salento Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla scorsa mezzanotte per 20 ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati su Pugliameridionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il Salento Protezione civile, previsioni meteo

