Pronostico Friburgo-Maccabi Tel Aviv | ne prendono tre a partita

La partita tra Friburgo e Maccabi Tel Aviv, valida per la settima giornata della fase a gironi di Europa League, si disputa giovedì alle 18:45. Analizziamo le probabili formazioni e il pronostico, considerando le recenti performance delle squadre, per offrire un quadro chiaro e obiettivo di questa sfida. La partita rappresenta un momento importante nel percorso delle due squadre nella competizione europea.

Friburgo-Maccabi Tel Aviv è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Se per il Friburgo questa sarà la prima partita della storia contro un club israeliano, il Maccabi Tel Aviv, le quattro che ha già giocato contro formazioni tedesche le ha tutte perse. E vedendo il cammino che gli ospiti hanno piazzato fino al momento non crediamo che il loro cammino possa migliorare. I padroni di casa cercheranno di difendere il quinto posto in classifica nella graduatoria totale di questa League Phase che vorrebbe dire, come tutti sappiamo, la possibilità di evitare i playoff e quindi accedere direttamente agli ottavi di finale.

