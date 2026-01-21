Il direttore sportivo Spadoni commenta la situazione dell'Aurora Treia, sottolineando il loro percorso positivo e il momento di sfortuna che li ha colpiti. Secondo lui, la squadra sta mantenendo un ritmo simile a quello dello scorso anno, nonostante le difficoltà incontrate contro l’Azzurra Mariner, che recentemente ha perso alcuni punti. Un andamento che testimonia la crescita e la determinazione del team in questa stagione.

"L’Aurora Treia sta facendo un cammino importante, più o meno sui ritmi del Trodica dello scorso anno, per loro sfortuna hanno trovato noi e l’Azzurra Mariner, sebbene quest’ultima abbia ora perso qualche punto". Giulio Spadoni, diesse dell’Azzurra Colli, tira le somme dopo 18 turni del girone B di Promozione. "Si tratta di un torneo equilibrato – aggiunge – non perché l’Aurora non sta facendo quanto preventivato, ma perché noi stiamo facendo più di quanto si pensasse". In testa c’è l’Aurora con 42 punti, a quota 40 c’è l’Azzurra Colli e a 35 l’Azzurra Mariner, quarto il Camerino con 31 punti. Non c’è solo la lotta per il primo posto a tenere banco, ma anche i playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione, l’opinione del ds spadoni. "Aurora forte ma sfortunata. Noi dell’Azzurra teniamo il passo»

