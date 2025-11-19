Promozione Aurora da applausi con l’Azzurra Mariner

"Sono soddisfatto perché abbiamo approcciato bene alla gara contro l’Azzurra Mariner". Simone Ricci, allenatore dell’Aurora Treia, commenta la vittoria tra le due leader che ha permesso alla sua squadra di fare tre passi avanti e di essere da sola al comando. "La gara – aggiunge – è stata interpretata bene: abbiamo creato tanto e nella ripresa ci siamo difesi da squadra, un blocco unico che ci ha permesso di non correre rischi. Sono soddisfatto per come la squadra abbia interpretato le due fasi". E nel prossimo turno l’Aurora giocherà a casa dell’Azzurra Colli, un’altra pretendente per la vittoria finale che al momento occupa la seconda posizione a 3 punti dalla leader. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

