Riduzione del rischio idraulico autorizzata la raccolta del legname caduto nell' alveo dei fiumi | le regole

La Regione Emilia-Romagna ha rinnovato fino al 2026 l’autorizzazione alla raccolta del legname caduto negli alvei dei fiumi Montone, Rabbi, Ronco-Bidente e affluenti. Questa misura mira a ridurre il rischio idraulico e garantire la sicurezza delle aree demaniali. Le regole stabiliscono le modalità di intervento e le aree interessate, promuovendo un’azione regolamentata e responsabile nel rispetto dell’ambiente e della gestione delle risorse naturali.

La Regione Emilia-Romagna rinnova anche per tutto il 2026 l’autorizzazione alla raccolta del legname caduto in alveo o trasportato in prossimità delle sponde, nelle aree demaniali del reticolo idrografico del bacino dei seguenti corsi d’acqua e relativi affluenti: Montone, Rabbi, Ronco-Bidente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Prevenzione del rischio idraulico: Bisenzio, argini sotto esame: mappa dei tratti più pericolosi Leggi anche: "Ancora vegetazione nell’alveo del Montone" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Riduzione rischio idraulico: "Al lavoro in via Cimatti" - Nella giornata di ieri il sindaco Massimo Isola ha relazionato tramite sui propri canali social sull’andamento delle operazioni in corso in ... ilrestodelcarlino.it Lotta al rischio idraulico. Argini e mura al torrente. Il Civiglia ora è più sicuro - Le ditte incaricate dal Consorzio hanno completato i lavori di adeguamento del corso d’acqua alla portata duecentennale così da garantire una ... lanazione.it Rischio idraulico al minimo: il piano nella zona dell’aeroporto - Il sopralluogo ieri per gli interventi che riducono l’impatto ambientale: si eliminerà lo sversamento dei liquidi verso la raffineria Riduzione del rischio idraulico a Falconara, Genio Civile di ... ilrestodelcarlino.it Approvato il piano per la riduzione del rischio idrogeologico. I lavori saranno a spese del proponente. «Ora il permesso di costruire». - facebook.com facebook Ancora nuovi strumenti per la riduzione del rischio infortunistico e la promozione della cultura della sicurezza, grazie alla conversione in legge del decreto n. 159/2025. Un insieme di misure per mettere in sicurezza il futuro. Scopri di più su: lavoro.gov.it/stamp x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.