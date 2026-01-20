Al via il processo d’appello alla Le Pen Mai creato un sistema per truffare la Ue dice Intanto il giudice francese lancia l’allarme sul tentativo di ingerenza di Trump nel processo

Inizia il processo d’appello a Marine Le Pen, condannata per appropriazione indebita di fondi Ue. La leader politica francese ha negato di aver creato un sistema organizzato per truffare l’Europa. Nel corso dell’udienza, il giudice ha segnalato possibili tentativi di ingerenza da parte di Donald Trump nel procedimento, evidenziando le tensioni politiche in gioco.

Nel primo giorno di interrogatorio nel processo di appello dopo la condanna per appropriazione indebita di fondi dell’Ue, ieri, Marine Le Pen ha negato l’esistenza di un “sistema” organizzato dall’ex Front National per l’appropriazione indebita di fondi europei. La capogruppo del Rassemblement National (Rn) dichiarata ineleggibile nella sentenza di primo grado sul caso degli assistenti parlamentari Ue e che nel processo di secondo grado si gioca la sua candidatura all’Eliseo nel 2027, ha dichiarato davanti ai giudici che “il termine ‘sistema’ mi disturba perché si ha l’impressione di una manipolazione”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Processo a Le Pen, la corsa all'Eliseo appesa alla sentenza d'appello. Cosa può succedere oraOggi si apre il processo d'appello a Marine Le Pen, coinvolta nel caso degli assistenti parlamentari europei.

È iniziato il processo d’appello contro Marine Le PenOggi in Francia si apre il processo d’appello a Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra Rassemblement National.

