Negli ultimi tempi, i prezzi dei diamanti sono diminuiti, portando a riflettere sul valore reale e sulla percezione di questi gioielli. In Italia, i proverbi come “non è tutto oro quello che luccica” e “un diamante è per sempre” racchiudono saggezza e buon senso, ricordandoci che l’apparenza può ingannare e che il valore di un bene non si misura solo nel suo prezzo.

L'Italia è il Paese dei modi di dire, quelli che sembrano scolpiti nel buon senso comune come: non è tutto oro quello che luccica, o un diamante è per sempre. Ma cosa accade quando il mercato ribalta i proverbi? Il 2026 sembra avere la risposta: succede che l'oro corre e brilla come non mai e i diamanti, simbolo di eternità, mostrano tutta la loro fragilità. Negli ultimi mesi il metallo prezioso ha battuto record su record. Il 2025 è infatti stato l'anno migliore per l'oro dal 1949. Dodici mesi con il turbo per il metallo giallo che ha chiuso l'anno sfondando 4.400 dollari l'oncia. Il 2026 è iniziato con un'ulteriore accelerazione portando il bene rifugio per eccellenza a 4. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Prezzi in calo, i diamanti non sono più per sempre

