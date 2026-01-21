Presentazione del libro ll teatro del mare di Gianfranco Pedullà
Il 23 gennaio 2026, alle ore 21.00, il Teatro delle Arti accoglie la presentazione del libro
Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21.00, il Teatro delle Arti ospita la presentazione del volume Il teatro del mare. Le arti sceniche nell'isola di Gorgona, a cura di Gianfranco Pedullà, pubblicato da CuePress.«Questo libro nasce da un desiderio profondo e da una responsabilità: quella di.
