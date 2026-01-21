Premio Romagna 2026 | Ravenna festeggia la lingua e la cultura locale

Il Premio Romagna 2026 si inserisce nel contesto della valorizzazione della cultura locale, come dimostra la recente celebrazione della “Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali” a Ravenna. Questa iniziativa, promossa dall’UNPLI, mira a sensibilizzare istituzioni e cittadini sull’importanza di preservare le tradizioni linguistiche e culturali del territorio, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio identitario della Romagna.

Nei giorni scorsi, anche a Ravenna è stata celebrata la "Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali", che ricorre il 17 gennaio di ogni anno su iniziativa dell'Unione Nazionale delle Pro Loco (UNPLI), con l'obiettivo di sensibilizzare istituzioni e comunità locali alla salvaguardia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.