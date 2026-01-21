Prato un negozio vendeva telefoni rubati Sequestrati 72 dispositivi

A Prato, la polizia di Stato ha sequestrato 72 telefoni e 3 carte di pagamento elettroniche presso un negozio di telefonia gestito da un cittadino africano. L'operazione fa parte di un'indagine volta a contrastare il commercio di dispositivi rubati, garantendo la tutela dei consumatori e la legalità nel settore.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.