Prato un negozio vendeva telefoni rubati Sequestrati 72 dispositivi
A Prato, la polizia di Stato ha sequestrato 72 telefoni e 3 carte di pagamento elettroniche presso un negozio di telefonia gestito da un cittadino africano. L'operazione fa parte di un'indagine volta a contrastare il commercio di dispositivi rubati, garantendo la tutela dei consumatori e la legalità nel settore.
In un negozio di telefonia gestito da un cittadino africano, a Prato, la polizia di Stato ha sequestrato nei giorni scorsi 72 dispositivi elettronici e 3 carte di pagamento elettroniche. Questo il bilancio dell'attività di controllo effettuata dalle forze dell'ordine, in centro storico.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: L’india vuole obbligare la preinstallazione dell’app di Stato sui telefoni: una misura di sicurezza per i dispositivi rubati
Colpo dei ladri a scuola: rubati dispositivi digitaliNella ripresa delle attività dopo le festività natalizie, l’Istituto Comprensivo “L.
Argomenti discussi: Prato, un negozio vendeva telefoni rubati. Sequestrati 72 dispositivi; Milano, spari all'imprenditore cinese a Brera: identificato il regista, 39 anni, da Prato aveva organizzato l'esecuzione.
Prato, sequestrati 47mila prodotti non a norma(LaPresse) La Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato oltre 47mila prodotti non a norma in un negozio del Macrolotto Zero. Gli articoli ... msn.com
Telefoni sospetti nel deposito di un negozioPRATO: La polizia ha sequestrato oltre 70 dispositivi elettronici, molti dei quali avvolti nella carta stagnola. Alcuni sono stati geolocalizzati ... toscanamedianews.it
Amanti di Harry Potter ecco le novità nel mondo LEGO® Disponibili nel nostro negozio di Prato e sul sito www.mattonciniprato.com #lego #legoharrypotter #harrypotter - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.