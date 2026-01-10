Colpo dei ladri a scuola | rubati dispositivi digitali

Nella ripresa delle attività dopo le festività natalizie, l’Istituto Comprensivo “L.” ha segnalato un furto di dispositivi digitali avvenuto durante la notte. L’episodio ha causato disagi alle attività scolastiche e ha portato le autorità a avviare le indagini necessarie. La scuola si impegna a rafforzare le misure di sicurezza per prevenire simili incidenti in futuro.

Amara scoperta alla ripresa delle attività scolastiche dopo le festività natalizie per l'Istituto Comprensivo "L. Settembrini", che ospita la scuola primaria e la secondaria di primo grado in via Vicinato. Ignoti si sono introdotti nell'edificio durante la notte, forzando una porta sul retro.

Ladri in due scuole: rubati computer e tablet nella “Rosati” - Rientro con amara sorpresa ieri per dirigenti, studenti, docenti e Ata sia nel plesso di San Rocco, sia nella scuola “ Rosati ”. ciociariaoggi.it

Sant'Agata de' Goti, ladri nella scuola: rubati i computer dell'istituto “Oriani” - L’istituto comprensivo "Oriani" di Sant’Agata de’ Goti ancora una volta preso di mira dai ladri. ilmattino.it

