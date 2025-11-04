Firenze danneggia due auto in sosta con segnali stradali | arrestato
Firenze, 4 novembre 2025 - Serata movimentata quella del 2 novembre in via di Villa Demidoff, dove un uomo ha danneggiato due auto in sosta utilizzando alcuni segnali stradali mobili. Intorno alle 21, i carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando provinciale di Firenze sono intervenuti dopo le segnalazion i di alcuni residenti e hanno tratto in arresto un cittadino di origine marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di danneggiamento aggravato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe colpito i parabrezza e la carrozzeria anteriore di due veicoli parcheggiati lungo la via, provocando danni ingenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
FIRENZE, ARRESTATO UN UOMO PER FURTO E DANNEGGIAMENTO A BORDO DI UN AUTOBUS DI LINEA. I dettagli nell’articolo. - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, danneggia due auto in sosta con segnali stradali: arrestato - Serata movimentata quella del 2 novembre in via di Villa Demidoff, dove un uomo ha danneggiato due auto in sosta utilizzando alcuni segnali stradali mobili. Secondo lanazione.it
Ancora una serata di follia a Novoli: cartelli stradali scagliati contro le auto. “Dove sono le istituzioni?” - Residenti esasperati: “Qui è il far west, vogliamo più controlli e la chiusura dei locali che attirano sbandati” ... Si legge su msn.com