Firenze, 4 novembre 2025 - Serata movimentata quella del 2 novembre in via di Villa Demidoff, dove un uomo ha danneggiato due auto in sosta utilizzando alcuni segnali stradali mobili. Intorno alle 21, i carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando provinciale di Firenze sono intervenuti dopo le segnalazion i di alcuni residenti e hanno tratto in arresto un cittadino di origine marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di danneggiamento aggravato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe colpito i parabrezza e la carrozzeria anteriore di due veicoli parcheggiati lungo la via, provocando danni ingenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, danneggia due auto in sosta con segnali stradali: arrestato