Durante controlli dei finanzieri ad Ottaviano, nel Napoletano, sono stati sequestrati una pistola scacciacani senza tappo rosso, un bastone metallico e diverse dosi di sostanze stupefacenti. L’operazione, disposta in collaborazione con le autorità locali, mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire attività illecite nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una pistola scacciacani priva del tappo rosso di riconoscimento, un bastone metallico e dosi di sostanze stupefacenti: è quanto la Guardia di Finanza ha sequestrato ad Ottaviano, in provincia di Napoli, nel corso di una serie di controlli disposti alla luce delle indicazioni fornite dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, nell’ ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le due persone trovate in possesso del materiale sono state denunciate e la vettura sulla quale viaggiavano sequstrata in quanto priva si polizza assicurativa. A entrambe viene contestato il possesso di sostanza stupefacente e il porto di armi e oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pistola e droga sequestrati durante controlli dei finanzieri nel Napoletano

Leggi anche: Sesto, tre arresti durante i controlli dei Carabinieri: sventato un furto d’auto e sequestrati 74 grammi di hashish

Leggi anche: Alcol, droga e armi: raffica di controlli dei Carabinieri durante le feste

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Nuovo sequestro di armi, munizioni e droga allo Zen: scovata ?una pistola e una piantagione di marijuana; Cocaina e hashish nell'auto, in casa una pistola e sostanze da taglio; Nasconde cocaina e hashish nella borsa, in casa trovata anche una pistola; Pistola e droga sequestrati durante controlli dei finanzieri nel Napoletano.

Pistola e droga sequestrati durante controlli dei finanzieri nel NapoletanoUna pistola scacciacani priva del tappo rosso di riconoscimento, un bastone metallico e dosi di sostanze stupefacenti: è quanto la Guardia di Finanza ha sequestrato ad Ottaviano, in provincia di Napol ... ansa.it

GUARDIA DI FINANZA * «BLITZ A OTTAVIANO, SEQUESTRATI ARMI E DROGA: 2 GIOVANI DENUNCIATI TRA CUI UN MINORENNE»**Intensificazione dei controlli nel Comune di Ottaviano: sequestrati armi e sostanze stupefacenti, 2 denunciati** ... agenziagiornalisticaopinione.it

FUSCALDO, ARRESTATO UN 26ENNE PER DROGA E ARMA CLANDESTINA Perquisizione domiciliare della Squadra mobile di Cosenza e del Commissariato di Paola: sequestrati stupefacenti, una pistola lanciarazzi priva di matricola e armi improprie https facebook

Cagliari, irruzione nel b: cercano di buttare la droga nel water, trovata anche una pistola x.com