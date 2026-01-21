Picchia la compagna che ha in braccio la neonata | il suocero corre in aiuto della figlia e viene accoltellato

Un giovane di 25 anni di Lercara Friddi, Palermo, è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna con la bambina di un anno in braccio. L’intervento del suocero, intervenuto in difesa della famiglia, ha portato a un episodio di violenza che ha coinvolto anche lui, rimasto ferito. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti aggressivi all’interno delle relazioni familiari.

Un 25enne di Lercara Friddi (Palermo) è stato arrestato per aver picchiato la compagna che aveva in braccio la figlia di un anno. L'arrestato ha poi impugnato un coltello e ha colpito il suocero corso sul posto ad aiutare la donna.

