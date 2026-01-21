Piazza Bologna studente di 13 anni aggredito fuori da scuola Il padre | Colpito senza motivo nessuno ha aiutato

Ancora un episodio di violenza tra giovanissimi scuote il quartiere Nomentano, a Roma. Un ragazzo di 13 anni, studente di terza media dell'istituto di piazza Winckelmann, è stato aggredito da un coetaneo subito dopo l'uscita da scuola, a pochi passi da piazza Bologna. L'aggressione è avvenuta poco dopo il suono della campanella. Secondo quanto ricostruito dalla famiglia, il ragazzo sarebbe stato colpito improvvisamente al volto da uno studente di un'altra sezione, che non conosceva. Un attacco rapido e inaspettato, avvenuto alle spalle, senza che vi fosse stato alcun diverbio precedente. Dopo l'episodio, i genitori hanno accompagnato il figlio al pronto soccorso del Policlinico Umberto I.

