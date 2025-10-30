Pensioni minime 2026 | aumento di 20 euro al mese Ecco gli assegni che salgono
Dal 1° gennaio 2026 le pensioni minime subiranno un nuovo incremento. Il disegno di legge di bilancio 2026 prevede infatti un aumento di 20 euro mensili della maggiorazione sociale riconosciuta ai pensionati con redditi più bassi. La misura interessa tre categorie di beneficiari: i titolari di pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, i percettori di assegno sociale e i titolari di pensione sociale. Contestualmente vengono innalzate anche le soglie di reddito entro cui è possibile ottenere la maggiorazione, con un incremento di 260 euro annui rispetto ai limiti attuali. Ecco in dettaglio chi beneficerà dell’aumento delle pensioni. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
Altre letture consigliate
Più soldi alle pensioni minime. Ma con il contagocce: con la legge di Bilancio 2026 arriva un aumento di 20 euro mensili e 260 annuali. Un importo non certo generoso; ma almeno vale per tutti? Neanche questo: si applica solo agli over 70 a reddito molto bas Vai su Facebook
Manovra: 7 mld di tagli ai ministeri, 12 euro in più alle pensioni minime e 210 a chi lavora. Di Marco Franchi - X Vai su X
Pensioni minime, nel 2026 arriva un altro aumento. Ecco il nuovo importo - Durante la conferenza stampa di presentazione della legge di Bilancio 2026, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato un nuovo incremento delle pensioni minime. Scrive money.it
Aumento delle pensioni nel 2026, le cifre dopo i tagli dell’IRPEF, ma aumentà l’età pensionabile - La Legge di Bilancio 2026 prevede un aumento delle pensioni nel 2026, con novità significative per pensionati over 70. informazionescuola.it scrive
Pensioni, nel 2026 arriva l’aumento: oltre 250 euro sulle minime - Chi percepisce la pensione minima fra qualche mese potrebbe assistere ad un aumento del suo importo. Secondo cellulari.it