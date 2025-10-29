Udienza Generale Papa Leone XIV | la ferma condanna all’antisemitismo e l’appello all’unità
Papa Leone XIV all’Udienza Generale di oggi ha riflettuto sull’importanza di un autentico dialogo intereligioso ribadendo la ferma condanna dell’antisemitismo e la necessità di una collaborazione tra le religioni. Papa Leone XIV all’Udienza Generale di oggi, 28 ottobre, si è rivolto ai fedeli pellegrini e ai rappresentanti delle diverse tradizioni religiose. Ha dedicato la riflessione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
L’Udienza Generale di Papa #LeoneXIV Oggi #29ottobre ore 10 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV Vai su Facebook
Papa Leone XIV durante l'udienza generale annuncia un evento storico: la preghiera ecumenica con Re Carlo, il Capo della Chiesa Anglicana https://tg.la7.it/vaticano/papa-leone-xiv-udienza-generale-incontro-re-carlo-capo-chiesa-anglicana-22-10-2025-2 - X Vai su X
Udienza Generale, Leone XIV: “Riportare la speranza nel mondo devastato dalla guerra” - Leone XIV ricordando le radici del cristianesimo, ha invitato le religioni a unire le forze per la pace, la giustizia e la tutela del Creato ... Scrive interris.it
Il Papa prega per coloro che stanno soffrendo a causa della tempesta catastrofica “Melissa” - Al termine dell’Udienza Generale di oggi il Papa in lingua italiana pensa a tutti coloro che stanno soffrendo a causa dell’uragano Melissa. Secondo acistampa.com
Udienza Generale 22 ottobre, Papa Leone XIV: la Resurrezione di Cristo guarisce la tristezza del nostro tempo - Papa Leone XIV all'Udienza Generale del 22 ottobre affronta la tristezza del mondo di oggi che solo la Resurrezione di Cristo può guarire. Riporta lalucedimaria.it