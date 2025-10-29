Udienza Generale Papa Leone XIV | la ferma condanna all’antisemitismo e l’appello all’unità

Lalucedimaria.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV allUdienza Generale di oggi ha riflettuto sull’importanza di un autentico dialogo intereligioso ribadendo la ferma condanna dell’antisemitismo e la necessità di una collaborazione tra le religioni. Papa Leone XIV all’Udienza Generale di oggi, 28 ottobre, si è rivolto ai fedeli pellegrini e ai rappresentanti delle diverse tradizioni religiose. Ha dedicato la riflessione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

