Atreju 2025 bagno di folla per Salvini | il leghista si concede a selfie e abbracci

Durante la giornata conclusiva di Atreju 2025, Matteo Salvini ha attirato un grande afflusso di pubblico, concedendosi a selfie e abbracci. Il ministro dei trasporti e vicepremier ha partecipato con entusiasmo alla manifestazione di Fratelli d’Italia, dimostrando vicinanza ai sostenitori e suscitando grande entusiasmo tra i partecipanti.

Il ministro dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini sceglie il bagno di folla all'arrivo per la giornata conclusiva della kermesse di Fratelli d'Italia Atreju. Il leader leghista, accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini, si è concesso a saluti, selfie, abbracci con la folla presente nel parco di Castel Sant'Angelo. Mentre Salvini era impegnato con i sostenitori, dal palco di Atreju inizia l'intervento dell'altro vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani. Il ministro dei Trasporti, quindi, dopo aver provato a entrare dalla porta principale della sala dove Tajani stava parlando ha dovuto fare dietrofront e scegliere l'ingresso autorità, scavalcando le transenne con un saltello.

Atreju: al via la kermesse di Fdi, Schlein la più evocata - Intanto l'altra Meloni, Arianna, alla vigilia della festa, ha sottolineato l'"errore" della segretaria dem: "Un'occasione persa".

