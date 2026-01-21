Panetta | Il mondo è più furbo dei dazi

Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha condiviso una riflessione durante il Comitato esecutivo dell’Abi a Milano, affermando che il mondo si dimostra più astuto dei dazi. La sua analisi evidenzia come le strategie globali spesso trovino modi alternativi di adattarsi alle misure commerciali, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato e approfondito alle dinamiche economiche internazionali.

Il mondo è piu furbo dei dazi. Questo il senso del ragionamento del governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta espresso al Comitato esecutivo dell’Abi in corso a Milano. Anche se ci sono le tensioni per i dazi, “ il mondo è più furbo dei vincoli e il commercio internazionale si è riallocato. Le esportazioni cinesi non sono crollate, ma sono scese molto le esportazioni statunitensi dalla Cina, dagli altri Paesi invece no: sono aumentate le esportazioni cinesi verso molti Paesi asiatici che sono tappa intermedia verso gli Stati Uniti “. Con gli annunci è difficile fare valutazioni. “Gli annunci di questi giorni a livello internazionale – osserva Panetta – hanno determinato riposizionamenti sui mercati; gli annunci della politica determinano scelte di investimento che cambiamo continuamente e repentinamente, difficili da prevedere ex ante ma anche ex post è difficile capire che cosa succede”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

