Influenza l’allarme di Bassetti | Virus più furbo del Covid Il rischio è alto

La stagione influenzale 2025-2026 è partita in anticipo e con grande intensità. Secondo la sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, dall’inizio dell’autunno circa 2,1 milioni di italiani sono stati colpiti da infezioni respiratorie. In circolazione si registrano Rhinovirus, SARS-CoV-2 e, nelle ultime settimane, un netto aumento dei virus influenzali e simil-influenzali. A spingere la curva epidemiologica è la variante AH3N2 (subclade K ), che ha anticipato la stagione di 3-4 settimane, come segnala l’ Ecdc. In Italia, tra il 18 e il 24 novembre 2025, l’11,2% dei campioni analizzati dai laboratori ISS è risultato positivo: una percentuale che lo scorso anno si era registrata solo a metà dicembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

