Influenza l’allarme di Bassetti | Virus più furbo del Covid Il rischio è alto
La stagione influenzale 2025-2026 è partita in anticipo e con grande intensità. Secondo la sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, dall’inizio dell’autunno circa 2,1 milioni di italiani sono stati colpiti da infezioni respiratorie. In circolazione si registrano Rhinovirus, SARS-CoV-2 e, nelle ultime settimane, un netto aumento dei virus influenzali e simil-influenzali. A spingere la curva epidemiologica è la variante AH3N2 (subclade K ), che ha anticipato la stagione di 3-4 settimane, come segnala l’ Ecdc. In Italia, tra il 18 e il 24 novembre 2025, l’11,2% dei campioni analizzati dai laboratori ISS è risultato positivo: una percentuale che lo scorso anno si era registrata solo a metà dicembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Influenza, oltre 500mila infezioni in 1 settimana: l’allarme di Pregliasco. - facebook.com Vai su Facebook
Allarme #influenza #aviaria in #Europa. Ecdc e Efsa: “Ondata senza precedenti di casi negli uccelli”, aumentato il rischio per l’uomo #Sanità quotidianosanita.it/scienza-e-farm… Vai su X
Bassetti: "L'influenza arriva prima, rischiamo 20 milioni di casi" - Per l'infettivologo, "l'anticipo è legato a virus H3N2 con varianti". Come scrive rainews.it
Influenza 2025 in anticipo di un mese secondo l'Oms, Bassetti teme 20 milioni di casi: quando arriva il picco - Influenza 2025 in anticipo, preoccupa il virus H3N2: ecco quando è previsto il picco secondo l'Oms e qual è il parare degli esperti italiani ... Segnala virgilio.it
“È un virus molto furbo, muta come il Covid. Rischiamo 18-20 milioni di casi”. L’allarme di Bassetti sulla stagione influenzale inziata prima del previsto - La nuova variante A/H3N2 ha anticipato la stagione influenzale di 3- Come scrive ilfattoquotidiano.it