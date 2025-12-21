Bologna si è risvegliata con un nuovo protagonista del Natale 2025 e, nel giro di poche ore, non si è parlato d’altro. I grandi megaliti gonfiabili installati sul Crescentone hanno acceso curiosità, ironia e polemiche, trasformandosi nel cuore del dibattito cittadino. L’opera, intitolata Iwagumi – Dismisura, crea un suggestivo bosco di rocce giganti illuminate, pensato per dialogare con piazza Maggiore e con la sua storia. L’effetto visivo, una volta completato l’allestimento, promette di essere imponente, ma già ora l’impatto è evidente e divide. Tra entusiasmo, dubbi e ironia social. A intercettare subito lo spirito della città è stato Danilo Masotti, che ha ribattezzato affettuosamente le installazioni “masagni”, iniziando a riposizionarle virtualmente sui social in ogni angolo di Bologna e provincia, fino alla statale 64 a Lovoleto, con conseguenze immaginarie persino sul traffico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ma cosa è quella roba?”, a Bologna spuntano i “sassi di Natale”. E infuria la polemica

Leggi anche: “Quella roba lì, quella del veto, è vera. La roba del veto in Rai”: la versione di Barbara D’Urso a Fabrizio Corona

Leggi anche: Polizia locale del Frignano, infuria la polemica

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mettiti il cappellino di stagnola, potrei stare per dire una roba vagamente complottista. Tra una cosa e l’altra passo sui social un tot di tempo al giorno (non scrivo quanto perchè gli eredi potrebbero leggere questo post), per buona parte di questo tot sento che - facebook.com facebook