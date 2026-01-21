Padre e marito dittatore condannato per le violenze e i maltrattamenti in famiglia

Un padre e marito, descritto come autoritario e violento, è stato condannato per maltrattamenti e violenze in famiglia. La sua condotta ha creato un ambiente di terrore domestico, caratterizzato da minacce, insulti e umiliazioni protratte nel tempo. La situazione ha avuto gravi conseguenze, tra cui un tentativo di suicidio. Questi episodi evidenziano le problematiche legate alla violenza familiare e l’importanza di interventi adeguati.

Minacce, insulti, umiliazioni e atti aggressivi, un clima di terrore domestico protratto per anni, culminato nel tentativo di suicidio dell'uomo. La Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna a quattro anni per un uomo accusato del reato di maltrattamenti in famiglia.

