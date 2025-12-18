In ginocchio sul sale o con le braccia alzate Padre condannato per maltrattamenti contro i sei figli

Un uomo di origine straniera è stato condannato a Pistoia per aver maltrattato i propri sei figli. La vicenda, che ha suscitato grande scalpore, si è conclusa ieri nell’aula Giovanni Signorelli del Tribunale cittadino, segnando un importante passo nella tutela dei minori e nella giustizia contro ogni forma di abuso familiare.

Pistoia, 18 dicembre 2025 – Si è concluso nella giornata di ieri, nell'aula Giovanni Signorelli del Tribunale di Pistoia, il processo di primo grado che vedeva imputato un uomo di origine straniera accusato di maltrattamenti nei confronti dei suoi sei figli. Il presidente del collegio dei giudici Stefano Billet (a latere Jacqueline Monica Magi e Daniela Bizzarri), al termine della discussione ha pronunciato la sentenza che ha condannato l'uomo a quattro anni e 8 mesi di reclusione. Quale pena accessoria l'interdizione per cinque anni mentre prosegue la causa civile. La sentenza è andata oltre le richieste del pubblico ministero Claudio Curreli che aveva chiesto la condanna a tre anni e alcuni mesi.

Bimbi in ginocchio sul sale o con braccia alzate per ore: genitori incastrati dalle telecamere - Per punire i figli non rinunciavano alla violenza fisica e verbale sui piccoli arrivando a sottoporli a vere e proprie crudeltà come metterli in ginocchio sul sale grosso o lasciarli con le braccia ... fanpage.it

Figli picchiati dai genitori ogni giorno, in ginocchio sul sale e con le braccia alzate per ore: incastrati dalle telecamere nascoste - Una coppia fuggita dalla guerra in Ucraina è finita in carcere a causa dei ripetuti maltrattamenti nei confronti dei sei figli (dai 2 ai 15 anni). leggo.it

