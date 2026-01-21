Omicidio La Spezia | sequestrati i registri scolastici i genitori difendono la scuola

In seguito alla tragica morte di Abanoub Youssef presso l’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, le autorità hanno sequestrato i registri scolastici. I genitori dello studente difendono la scuola, sottolineando l’importanza di fare chiarezza sui fatti. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione degli ambienti scolastici, evidenziando la necessità di approfondimenti per comprendere le dinamiche accadute.

L’istituto Einaudi-Chiodo della Spezia interviene pubblicamente dopo la morte di Abanoub Youssef, lo studente diciottenne colpito a morte da un compagno di classe durante una lezione. L’episodio ha sollevato domande sulla gestione interna dell’istituto e sulla presunta sottovalutazione di comportamenti pregressi dell’aggressore, Zouhair Atif. I registri scolastici sono stati acquisiti dagli inquirenti per verificare l’esistenza di eventuali segnalazioni a suo carico, ma nelle prime analisi non sono emersi elementi in tal senso. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Omicidio a La Spezia, a scuola non è suonata la campanella. Cartelli di protesta: “Prof complici”, “Vogliamo giustizia”. Parlano i genitori di Zouhair, “Il coltello l’ha consegnato lui”A La Spezia, un omicidio ha coinvolto un docente, portando alla sospensione delle attività scolastiche e a proteste dei genitori.

