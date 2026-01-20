Omicidio a La Spezia a scuola non è suonata la campanella Cartelli di protesta | Prof complici Vogliamo giustizia Parlano i genitori di Zouhair Il coltello l’ha consegnato lui

A La Spezia, un omicidio ha coinvolto un docente, portando alla sospensione delle attività scolastiche e a proteste dei genitori. I cartelli mostrano richieste di giustizia e accuse di complicità. I genitori di Zouhair affermano che il coltello è stato consegnato dal docente. La mattina di ieri, presso l’Istituto Domenico Chiodo, le lezioni sono state sospese e nessuna campanella è suonata.

Omicidio di Youssef Abanou a La Spezia, la ragazza di Zouhair Atif rompe il silenzio: "Chi sa parli" - Dopo l'omicidio di Youssef Abanou a La Spezia la presunta fidanzata minorenne di Zouhauir Atif lancia un appello sui social: "Chi ha visto mi scriva" ... virgilio.it