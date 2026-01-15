Oliveto Citra il borgo diventa albergo diffuso con gli alloggi smart

Oliveto Citra si trasforma in un albergo diffuso, integrando turismo e tecnologia. Il centro storico ospita alloggi smart dotati di sistemi di domotica avanzata, pensati per garantire sicurezza e comfort. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio locale offrendo un’accoglienza moderna, adattata alle esigenze di tutti, comprese le persone con fragilità. Un progetto che unisce tradizione e innovazione per un’esperienza autentica e sicura.

Un sistema di accoglienza diffusa che integra turismo e assistenza hi-tech. Il centro storico di Oliveto Citra si trasforma in un "paese-albergo" con unità abitative dotate di domotica avanzata per ospitare in sicurezza anche persone con fragilità. È l'operazione di riqualificazione urbana e sociale finanziata dal PNRR nell'ambito del bando per l'attrattività dei borghi storici (Linea B). Il piano prevede la riconversione di cinque unità immobiliari di proprietà comunale che andranno a costituire la base del nuovo Albergo Diffuso. Queste strutture si integreranno con l'ostello della gioventù "Massimo Troisi", già operativo da alcuni anni.

Oliveto Citra è borgo dei fermenti: 23 azioni per lo sviluppo delle aree interne - Una strategia per dare nuova linfa alle aree interne e potenziarne l'attrattività: 23 interventi per rigenerare il territorio di Oliveto Citra, nell'alta Valle del Sele, in provincia di Salerno ... rainews.it

Oliveto Citra, presentato al Senato il progetto “Borgo dei Fermenti” - Investimenti per realizzare 23 azioni concrete, che spaziano dalla cultura alla mobilità, dall’accoglienza ai servizi per famiglie, giovani e anziani. ilmattino.it

La base di partenza dell’Albergo diffuso nel borgo di Oliveto Citra è composta da cinque unità immobiliari di proprietà comunale, unità che vanno a integrarsi all’ostello della gioventù intitolato a Massimo Troisi - facebook.com facebook

