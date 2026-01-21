Olimpiadi Uber si prepara | domanda in crescita fino al 90% a Milano

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Uber si sta organizzando per far fronte a un aumento della domanda di trasporti, stimato fino al 90% a Milano. Con oltre un milione e mezzo di visitatori previsti nelle zone delle competizioni, l’azienda adegua i propri servizi per garantire mobilità efficiente durante l’evento, contribuendo alla gestione delle esigenze di spostamento di ospiti e spettatori.

Mancano due settimane all'avvio delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e, con l'arrivo di oltre un milione e mezzo di visitatori nelle località delle gare, Uber si prepara alla gestione delle corse. In particolare, l'azienda - che è sponsor ufficiale del ride hailing dei Giochi - prevede un aumento.🔗 Leggi su Milanotoday.it Milano si prepara alle Olimpiadi 2026 con un viaggio nel mondo attraverso i cocktailMilano si avvicina alle Olimpiadi 2026, un evento che unisce culture e tradizioni da tutto il mondo. Leggi anche: Effetto Olimpiadi, gli aeroporti di Milano si preparano ad accogliere fino al 450% di viaggiatori in più Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Per le Olimpiadi i taxi potrebbero essere a turno libero; Olimpiadi, dal metrò di notte alle navette: così la città prepara i trasporti per il grande evento. La sanità si prepara per le Olimpiadi Milano-Cortina, in campo tremila operatori: Non butteremo un euroMILANO – Cosa resterà alla sanità lombarda di queste Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026? Mancano 115 giorni al via (114 oggi), ma l’eredità o si costruisce adesso o non rimarrà, ... ilgiorno.it Malpensa si prepara per le OlimpiadiMalpensa si prepara ad accogliere le Olimpiadi Invernali 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio a Milano e Cortina d'Ampezzo. Lo scalo lombardo si è attrezzato non solo da un punto di vista ... ilgiornale.it CONVOCAZIONI OLIMPICHE I CONVOCATI DELL’ITALIA MASCHILE PER LE OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026 PORTIERI Damian Clara (Brynäs IF/Svezia) Davide Fadani (Kloten/Svizzera) Gianluca Vallini (HC Bolzano) DIFENSORI Dy - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.