Giustizia Nordio smaschera la sinistra | Molti sindaci Pd sono favorevoli alla riforma strano che Schlein non capisca…
“Nessun magistrato di buon senso può pensare che si sia attentato all’indipendenza. Perché nella legge costituzionale questo principio è consacrato a chiare lettere. Capisco che i vertici dell’Anm siano contrari: nessun tacchino si candida al pranzo di Natale. Ma nella riservatezza molti confessano di essere favorevoli al sorteggio, che li svincola dall’ipoteca delle correnti”. Lo dice in un’intervista al ‘ Corriere della Sera ‘ il ministro della Giustizi a Carlo Nordio e aggiunge: ”Così come molti sindaci del Pd, segretamente, erano favorevoli all’abolizione dell’abuso d’ufficio. Ogni magistrato sa che la carriera dipende dal Csm, condizionato dalle correnti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
