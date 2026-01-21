non sono scappata dal constellation volevo chiedere aiuto la versione di jessica maric sulla strage di crans montana

Jessica Maric, proprietaria del locale coinvolto nella tragedia di Crans-Montana, ha fornito la sua versione degli eventi durante un lungo interrogatorio. La sua testimonianza si concentra sulla richiesta di aiuto, smentendo le accuse di fuga. Questo approfondimento analizza i dettagli della vicenda e le dichiarazioni di Maric, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sull’incidente e le sue conseguenze.

Roma, 21 gennaio 2026 – La tragedia di Crans-Montana scandagliata minuto per minuto durante il lungo interrogatorio di Jessica Maric, proprietaria con il marito Jacques Moretti del locale andato a fuoco. È durata 10 ore l’audizione alla procura di Sion, dove ieri era stato il turno di Moretti. La procuratrice del Canton Vallese ha ripercorso gli attimi più crudi di quella notte, a partire dalle 1.26 del primo gennaio, l’ora in cui è scoppiato il devastante incendio dove sono morte di 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Entrambi i coniugi sono indagati per omicidio, lesioni e incendio colposi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: gli affari, il mancato arresto, i controlli assenti dal 2020Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation a Crans-Montana, sono al centro di diverse vicende legali.

Jessica Maric, proprietaria del Constellation di Crans-Montana: al vaglio un video in cui fuggirebbe con la cassa dopo l'incendioJessica Maric, proprietaria del Constellation a Crans-Montana, è al centro di un’indagine che coinvolge un video in cui si ipotizza una fuga con la cassa dopo un incendio.

Argomenti discussi: Crans, l'avvocato di Jessica Moretti: Non è scappata con la cassa; Crans Montana, la fuga di Jessica: Ero nel panico. Sono andata dai miei figli

