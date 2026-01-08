Jessica Maric, proprietaria del Constellation a Crans-Montana, è al centro di un’indagine che coinvolge un video in cui si ipotizza una fuga con la cassa dopo un incendio. Tra le questioni emerse, mancanza di controlli dal 2020, affari e il mancato arresto di Jacques Moretti e sua moglie. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza del locale.

Gli affari, il mancato arresto, i controlli assenti dal 2020, ecco quello sappiamo Jacques Moretti e la moglie. La coppia ha quattro società in Svizzera e una in Costa Azzurra. Ci sono accuse in Francia per truffa e prostituzione nei confronti dell'uomo. «Siamo devastati, non ci sottrarremo alle responsabilità» rispondono all'indignazione per il fatto che non sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jessica Maric, proprietaria del Constellation di Crans-Montana: al vaglio un video in cui fuggirebbe con la cassa dopo l'incendio

Leggi anche: Crans-Montana, Jessica Moretti in fuga con la cassa durante l'incendio: spunta il video che inguaia la proprietaria del "Le Constellation"

Leggi anche: Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes; Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: gli affari, il mancato arresto, i controlli assenti dal 2020; Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti: le planimetrie per allargare la veranda e lei che fugge con la cass…; Jessica e Jacques Moretti, chi sono i proprietari (già salvi) del locale di Crans-Montana.

Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: gli affari, il mancato arresto, i controlli assenti dal 2020 - Ci sono accuse in Francia per truffa e prostituzione nei confronti dell'uomo. vanityfair.it