Nel Museo della Juve con il santino di Maradona, si svolge un episodio speciale di MasterChef Italia. Domani, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, i concorrenti affronteranno una prova in esterna allo Juventus Stadium di Torino, tra curiosità e momenti di ilarità. Un’occasione unica per vedere i partecipanti cimentarsi in un contesto insolito e ricco di storia.

Una serata indimenticabile attende i cuochi amatoriali di MasterChef Italia. Negli episodi di domani, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la Masterclass andrà in trasferta allo Juventus Stadium di Torino per una spettacolare Prova in esterna nella casa della Vecchia Signora. Una serata “indimenticabile” anche per Antonino Cannavacciuolo che, accompagnato dall’icona della Juventus Giorgio Chiellini, visiterà il museo dello Stadium che custodisce tutti i trofei vinti dai bianconeri e riceverà una speciale maglia bianconera dedicata a MasterChef col numero 15, come l’edizione ora in corso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nel museo della Juve col santino di Maradona: Cannavacciuolo-Chiellini, siparietto da ridere

Leggi anche: Pressing, siparietto Biasin-Sabatini-Trevisani: chiusura tutta da “ridere”

Masterchef 15, primi battibecchi, piatti da ridere e aspiranti chef da tenere d’occhio: Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli scelgono i 20 grembiuli bianchi – Ecco chi sonoLa quindicesima stagione di Masterchef ha inizio tra battibecchi, piatti esilaranti e aspiranti chef pronti a dimostrare il proprio talento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Biglietti Juventus - Como | Serie A 2025-2026; Under 16 A e B, colpo Reggiana nel Girone A: 2-1 alla Juventus campione in carica; Musei Civici di Ascoli, nel 2025 record di 36.290 visitatori; Serie A: il Genoa cala il tris contro il Cagliari, Juventus in scioltezza contro la Cremonese.

Juventus Museum, grandi numeri nel 2025: da oggi la mostra dedicata a Del PieroIl museo della Juventus chiude un altro anno con grandi numeri e si proietta verso un 2026 da vivere con rinnovato entusiasmo, sempre nel segno della grande storia bianconera. Sono stati 140.712 i ... tuttomercatoweb.com

Pagina 3 | Juve, il Natale del futuroSpalletti sta rattoppando l’anima della squadra, ha lucidato l’orgoglio, gonfiato la fiducia dei singoli, riassettato l’equilibratura tattica. Fin qui puro e sapiente artigianato, sufficiente a riport ... tuttosport.com

Il discorso integrale di John Elkann alla squadra durante la cena di Natale: "È bello essere qui insieme, tutti noi parte della grande famiglia bianconera per gli auguri. Siamo qui, nel nostro museo, che celebra la storia della Juventus. É importante che voi la co - facebook.com facebook

John #Elkann alla cena di #Natale della #Juventus: "É bello essere qui insieme [...] Siamo qui, nel nostro museo, che celebra la storia della Juventus. E' importante che voi la conosciate, perché oggi ne fate parte. State diventando un gruppo, una squadra sem x.com