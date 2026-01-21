Nel 2025, la royal più impegnata non è stata la consueta principessa Anna, mentre Kate Middleton si colloca all’ultimo posto tra i Windsor. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, gli inglesi tracciano un riepilogo delle attività reali, stilando una lista degli esponenti della famiglia reale più presenti e coinvolti nel corso degli ultimi dodici mesi. Un bilancio che riflette i cambiamenti e le priorità della monarchia britannica.

Girata pagina del calendario, ecco che gli inglesi tirano le somme. E fanno, come di consueto, una classifica dei royal più attivi nell’anno passato. Solitamente, alla corte di Windsor, è la principessa Anna a fregiarsi del titolo di stacanovista della famiglia. Non nel 2025, però: dati alla mano, il working royal più attivo è stato qualcun altro. Chi è stato il royal più attivo nel 2025?. Alla fine del 2025 il Mirror ha riportato l’elenco degli impegni sostenuti dai royal britannici nei dodici mesi precedenti. In base al conteggio delle uscite registrate dalla Court Circolar – la Circolare di Corte è il documento ufficiale che elenca gli impegni assunti dal monarca del Regno Unito e dagli altri royal – il «membro più impegnato» è stato niente di meno che re Carlo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nel 2025 il working royal più attivo non è stata la "solita" principessa Anna. E nella classifica della prima linea dei Windsor, Kate è ultima...

Lo stallo dei Windsor, l'olé alla corte di Spagna, il tonfo dei norvegesi: che cos'è successo alle royal family nel 2025Il 2025 ha segnato diversi cambiamenti e sfide per le principali famiglie reali europee, tra stalli, tensioni e riorganizzazioni.

Leggi anche: “Kate e il tumore? Pubblicità…”. Royal Family, la frase shock sulla principessa arriva proprio da lei

