Neestrup all Copenaghen | Abbiamo meritato il pareggio il Napoli aveva la qualità per fare di più

Neestrup commenta il pareggio tra Napoli e Copenaghen, sottolineando che il risultato è stato meritato. Secondo l’allenatore danese, il Napoli possedeva le qualità per ottenere di più, ma la squadra avversaria ha dimostrato determinazione e organizzazione. Un incontro equilibrato che rispecchia le rispettive forze e mantiene aperte le possibilità di qualificazione.

Il Napoli non è riuscito ad andare oltre il pareggio contro un Copenaghen tenace e ben organizzato. La squadra danese ha resistito alla pressione degli azzurri, portando a casa un risultato prezioso. Nel post-gara, l’allenatore Jacob Neestrup ha analizzato la sfida in conferenza stampa, soffermandosi sull’atteggiamento e sul sacrificio mostrati dai suoi uomini nella settima giornata della League Phase di Champions League. Ecco quanto dichiarato: “Il Napoli aveva la qualità per fare di più, poi però la nostra espulsione ha cambiato tutto. In 11 contro 11 era una cosa, in 10 contro 11 per un’ora un’altra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

