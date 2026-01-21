Napoli continua a soffrire di una serie di pareggi che sta influenzando il suo rendimento stagionale. La squadra, reduci da quattro pareggi nelle ultime cinque partite, affronta una fase difficile, con l'ultimo risultato contro Copenhagen che potrebbe compromettere le speranze in Champions League. La ‘pareggite’ si rivela un problema da monitorare attentamente, soprattutto in un momento cruciale della stagione.

Napoli, 21 gennaio 2026 – Di tanto in tanto la cosiddetta pareggite è un malanno più o meno di stagione che affligge tutte le squadre di calcio, ma se il problema si propone nella fase clou del calendario allora la questione rischia di farsi ancora più seria: è il caso del Napoli, reduce da 4 pareggi nelle ultime 5 partite e l'ultimo in ordine cronologico, quello di Copenhagen, rischia di aver inficiato forse definitivamente il cammino già tortuoso in Champions League. Cronaca di una ‘pareggite’. In principio furono i 2-2 contro Verona e Inter, dal sapore ben diverso: amarognolo, nonostante la doppia rimonta, quello rimediato in casa contro l' Hellas, oggi ultima della classe, e ben più dolce quello di San Siro, con Scott McTominay capace di riprendere due volte i padroni di casa, invece attualmente primi in graduatoria e seguiti in scia dal Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, la ‘pareggite’ continua. E per Buongiorno è crisi nera

Conference League, Losanna-Fiorentina 1-0: continua la crisi nera dei violaLa Fiorentina incappa in un’altra sconfitta in Conference League, cedendo 1-0 a Losanna nella sesta giornata della fase a gironi.

Buongiorno, i numeri della crisi del difensore che sembrava una colonna del NapoliIl Napoli di Antonio Conte ha pareggiato 2-2 contro il Verona, evidenziando alcune criticità difensive.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Napoli-Parma 0-0, pagelle - Torna il virus della pareggite, torna il Politano fumoso, torna l'arbitro Fabbri; Pareggite smaltita, al Napoli basta Lobotka per tornare a vincere: Sassuolo battuto 1-0; 1-0 per Inter e Napoli, Gazzetta: Ma la differenza è netta! Conte si guardi le spalle...

Naples, the 'paggitis' continues. And Buongiorno is in dire straits.With the loss in Copenhagen, the Azzurri have now had four 'X's' in their last five games. The defender appears to be on the sidelines in terms of playing time and struggling on the pitch: Conte will ... sport.quotidiano.net

Gazzetta dello Sport: Riecco Conte, ma ne perde dueNAPOLI – È bastata una pillola di Stanislav Lobotka per curare la pareggite, ma non per cancellare tutti i dubbi. Il Napoli batte il Sassuolo e resta in scia dell’Inter, ma lo fa mostrando i segni evi ... napolipiu.com

Il #Napoli tampona la pareggite: basta il gol di #Lobotka per battere il Sassuolo. #Conte torna a -6 dall' #Inter x.com

Il Napoli frena ancora al Maradona: 0-0 col Parma e terzo pareggio consecutivo. La striscia di imbattibilità interna resta impressionante (20 gare), ma la “pareggite” rischia di pesare nella corsa scudetto. Ora servono solo vittorie. #Napoli #SerieA #Scudetto #C - facebook.com facebook